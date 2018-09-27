الزمالك يحل ضيفًا على الهلال بالرياض
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بين فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري في السادس من أكتوبر المقبل بالرياض.
في الوقت الذي ستقام فيه مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بين ناديي الزمالك المصري والاتحاد السعودي في القاهرة في السادس من نوفمبر المقبل.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 4 ساعات
اشغلتونا بهذا السوبر
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان كانت ظروف الفريق الملكي طيبه قوبيل المباراة بايام معدودة تمت
وان صار عندهم اصابات ( الغاء البطولة)