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” آل الشيخ ” يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية

” آل الشيخ ” يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية
نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، عن دعمه الكامل لدولة المغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون ” .

وأضاف : ” كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحين توجه معاليك للمغرب وغيرت رأيك بعد ما كرشوك مصر وبعد مااخذوا دراهمك ناوي الحين او باقي الحين مغرب تبيهم ياخذوا الفلوس ويكرشوك مثل مصر

والله لو تسمع كلامنا احنا اخوانك رغم اننا مالنا مصلحه ولا لنا نصيب من هالملايين اللي تروح واحنا نشوف انما ننصحك تهدي نفسك من هدر المال الزايد ذا ترا الدوله والشعب في حاجته ليت توفروا المال وتتوقفوا عن الهدر الزايد

والا بس الغلط والعقوبه على المواطنين اللي يسرفوا ويبذروا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة

هدر …………..

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 دقائق

علي قوله المثل المصري الي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره

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