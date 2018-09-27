” آل الشيخ ” يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، عن دعمه الكامل لدولة المغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون ” .
وأضاف : ” كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك ” .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحين توجه معاليك للمغرب وغيرت رأيك بعد ما كرشوك مصر وبعد مااخذوا دراهمك ناوي الحين او باقي الحين مغرب تبيهم ياخذوا الفلوس ويكرشوك مثل مصر
والله لو تسمع كلامنا احنا اخوانك رغم اننا مالنا مصلحه ولا لنا نصيب من هالملايين اللي تروح واحنا نشوف انما ننصحك تهدي نفسك من هدر المال الزايد ذا ترا الدوله والشعب في حاجته ليت توفروا المال وتتوقفوا عن الهدر الزايد
والا بس الغلط والعقوبه على المواطنين اللي يسرفوا ويبذروا
غدير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
هدر …………..
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 دقائق
علي قوله المثل المصري الي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره