” آل الشيخ ” يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية

نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، عن دعمه الكامل لدولة المغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون ” .

وأضاف : ” كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك ” .