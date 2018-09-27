افتتاح عيادات ” أوكسي هيلث ” التي توفر أكبر وحدة للعلاج بالاوكسجين وأحدث مركز لطب الطواري في شمال العاصمة الرياض

رشاد اسكندراني (صدى):

افتتحت عيادات ” أوكسي هيلث ” OXYHEALTH في شمال العاصمة الرياض على طريق ابي بكر الصديق مقابل مرور الشمال في موقع استراتيجي يخدم كافة الاحياء السكنية والمرافق الحيوية المجاورة، وتشمل العيادات على أكبر وحدة علاج بالاوكسجين في المملكة والتي تتسع لعدد 12 شخص في نفس الوقت وهي العلاج بالاوكسجين ” الغواصة ” ، والتي تعتبر الاولى من نوعها في السعودية المرخصة وبهذا الحجم وباحدث التقنيات والتي زاد عليها الاقبال مؤخراً من قبل الجنسين.

اضافة الى ان العيادات تضم مركزاً متخصصا ً لطب الطواري والاسعاف يشمل سبع وحدات مجهزة تجهيز كامل ينافس اكبر المستشفيات، إضافة إلى العيادات المتخصصة في طب الأسنان والجلدية والليزر والطب التجميلي، وتضم نخبة من الأطباء والاستشاريين السعوديين المؤهلين في جميع التخصصات الدقيقة في طب الأسنان، التي من أبرزها طب الأسنان التجميلي، وزراعة الأسنان، وأمراض اللثة، إضافة إلى نخبة من الاستشاريين في طب الجلدية التجميلي والعلاج بالليزر، واختصاصيات البشرة.

وجاء في كلمة لرئيس مجلس الادارة الدكتور براك محمد ألقاها أثناء حفل الافتتاح: « إن شعار « أوكسي هيلث » OXYHEALTH هو (العناية الحقيقية. الابتسامة الجذابة.. والجمال الذي تستحق)؛ لذا تعهدنا بتوفير كل ما يلزم للوفاء بشعارنا. والعيادات تضم أفضل النخب والكفاءات المختارة بعناية من الخبرات، فلدينا أكبر وحدة في السعودية للعلاج بالاوكسجين مرخصة أضافة الى أكبر وحدة لعلاج الطواري في شمال العاصمة الرياض من خلال سبع وحدات مجهزة باحدث التجهيزات التي تنافس عدد كبير من المستشفيات أضافة الى ان العيادات والمركز تشمل على طب الاسنان والتجميل والليزر والطب العام والنساء والولادة مؤكداً أنهم حرصو على ان تكون العيادات مرجع ومكان يسهل الوصول اليه من خلال موقعه الاستراتيجي في شمال العاصمة وأن يخدم الكثافة السكانيه في الاحياء السكنية القريبة.

وأوضح الدكتور براك أنه « تم تجهيز العيادات بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية والتعقيم، وان مساحة المركز والعيادات تتجاوز 3000 متر على طابقين.