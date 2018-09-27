تقنية البنات بالمدينة تحتفل بيوم الوطن

نايف السالم(صدى):

احتفاءً باليوم الوطني السعودي الثامن والثامنون تزينت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة باللون الأخضر وبصور مؤسسها وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده و رفرفت أعلام التوحيد .

وفي هذا السياق أقامت وحدة الأنشطة حفلاً أفتتح بالسلام الملكي وتم تقديم عرض اشتمل على سيرة مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- وعرض لتاريخ ملوك المملكة ، لإنجازات المملكة ، صور الحرمين الشريفين وكذلك لأجمل المناظر بالمملكة ،كما اشتمل الحفل على مشاركات مسرحية من المتدربات ومسابقات لأجمل لوحة فنية عن الوطن .

وفي إطار احتفالات الكلية باليوم الوطني اقامت المدربتان أ / عهود الحجيلي و أ / أمل المزيني معرضاً ضم الأزياء النسائية المدينية التي اشتهرت بها منطقة المدينة المنورة إضافة الى بعض الأزياء التقليدية لمناطق المملكة وعرض لمُنتجات من التراث التقليدي ،وصاحب المعرض ركن ضيافة وتوزيعات تحمل شعارات اليوم الوطني من تنفيذ وحدة العلاقات العامة .

كما قدمت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة أ / فاطمة بولاقي ورشة عمل (( رؤية المملكة 2030)) قدمت من خلالها تعريفا عن رؤية المملكة 2030 و أهدافها وبدايتها حيث بلغ عدد الحضور قرابة 120 متدربة .