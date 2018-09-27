بالصور.. احتجاز مركبات في تجمعات مائية والتماسات كهربائية بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة وخاصة محافظة الطائف، في احتجاز عدد من المركبات داخل تجمع لمياه الأمطار،، بالإضافة إلى حدوث التماسات كهربائية.

من جانبه، باشر الدفاع المدني بالطائف بلاغاً عن احتجاز عدد من المركبات داخل تجمع لمياه الأمطار، وقام بإخراج ٢١ شخص محتجزين في أحياء متفرقة من المحافظة.

كما باشر مدني العاصمة المقدسة، عددًا من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مائية وإلتماسات كهربائية نتيجة الأمطار ، وذلك دون حدوث أي إصابات في الأرواح.