بالصورة.. زوجة أحمد الفيشاوي تتعرض للانتقادات بسبب تغير شكلها

أماني الغامدي(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي بعد الضجة التي أثارتها القبلة التي جمعتها مع زوجها على السجادة الحمراء في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت زوجة الفيشاوي في صورتها القديمة بشكل صادم عن مهرجان الجونة، حيث كان هناك فارق كبير بين الماضي والحاضر.

وتعرضت زوجة الفيشاوي للكثير من الانتقادات من قبل النشطاء بسبب إجراءها عمليات تجميلية عدة، قبل ظهورها الأخير في المهرجان وتغير شكلها تماما.