بالفيديو.. مقتل وصيفة ملكة جمال سابقة في هجوم مسلح

بغداد(صدى):

لقيت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة مصرعها، وإحدى مشاهير موقع إنستغرام الموديل تارة فارس، مساء اليوم الخميس، إثرهجوم مسلح في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة اغتيال تارة فارس، حيث قام 5 أشخاص متواجدين في مكان الحادث بحمل جثمانها و أودعت في مستشفى زايد.

ومن جهته؛ أوضح مدير إعلام صحة الرصافة قاسم عبد الهادي، إن جثة تارة فارس وصلت لمستشفى الشيخ زايد في الساعة 05:45 من مساء اليوم وعليها ثلاث طلقات نارية، اثنتان منها بالرأس والثالثة بمنطقة الصدر ، مؤكدا أن وزارة الداخلية العراقية فتحت تحقيق بحادث مقتل تارة فارس “.

يذكر أن تارة فارس وهي من مواليد 1988 لأب عراقي وأم لبنانية، توجهت في بداياتها لنشر المقاطع القصيرة على موقع يوتيوب، واختيرت ملكة للجمال في نادي الصيد العراقي عام 2015، ثم انتقلت إلى أوروبا لفترة قبل أن تعود إلى العراق متنقلةً بين أربيل وبغداد.