” التحالف ” يوضح حقيقة إصدار مذكرة توقيف بحق المدعو الحزيري

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعیة في الیمن العقید ركن تركي المالكي، حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام المغرضة والمضللة عن إصدار مذكرة توقیف بحق وكیل أول محافظة المھرة السابق علي سالم الحزيري.

وقال المالكي : إن ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغرضة والمضللة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار مذكرة توقیف بحق علي سالم الحزيري من قیاده القوات المشتركة عار عن الصحة.

وأضاف المالكي أن التحالف لم یعطي الأوامر أو الإیعاز بذلك، وأن مثل ھذه الأمور من اختصاص الجھات الرسمیة بالجمھوریة الیمنیة ممثلھ بالسلطة المحلیة والأجھزة الأمنیة.