اكتشف سبب احتياج محرك السيارة إلى أن يتم تنظيفه بشكل دوري

متابعات :اميرة خالد(صدى):

المحرك من أهم أجزاء السيارة على الاطلاق، وأكثر جزء يتعرض لضغوط كبيرة وحرارة هائلة من أجل تسيير السيارة، ومع مرور الوقت تزداد الشوائب والترسبات والصدأ داخله، وهو ما يسبب خشونة لصوت المحرك وضعف قوته، وترجع هذه الترسبات والشوائب إلى عدد من الأسباب نستعرضها هنا.

انسداد فلتر الهواء يؤدي إلى تسرب الأوساخ والأتربة إلى داخل المحرك، وعند اختلاطها مع الزيت تتكون هذه الترسبات

استخدام زيت سيء الجودة لزوجته ضعيفة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك داخل المحرك مخلفاً الكثير من المعادن التي تتحول إلى ترسبات مع مرور الوقت

عدم استعمال السيارة لفترات طويلة، وهو ما يؤدي إلى فقد الزيت لزوجته وتتحول بالتالي الشوائب والأوساخ إلى ترسبات

اهمال تغيير زيت المحرك لفترات طويلة

سابقاً كان الحل لمعالجة هذه الترسبات هو القيام بفك المحرك والقيام بغسل أجزاءه وتنظيفها وكانت عملية شاقة ومكلفة جداً، أما الآن فإنه توجد لدى شركات الزيوت الكثير من المواد والسوائل التي تضاف إلى زيت المحرك وتعمل على تنظيفه، حيث تضاف المادة إلى الزيت، ويتم تشغيل السيارة لفترة محددة، ثم يتم تغيير الزيت مرة ثانية.