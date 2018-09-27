بأكثر من 1500 مشارك ومشاركة محافظة المندق تنهي استعداداتها لاستضافة اكبر هايكنج بمناسبة اليوم الوطني 88

إبراهيم الزهراني(صدى):

وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات من كافة القطاعات واللجان العاملة ومتابعة حثيثة من قبل محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ومؤسس هايكنج السعودية المشرف العام لفعالية هايكنج اليوم الوطني ٨٨ بمحافظة المندق المهندس علي بن مبارك القحطاني ، تعتزم محافظة المندق احتضان فعالية اليوم الوطني 88 بداً من يوم غد الجمعة إذ من المتوقع انتهاء استقبال المشاركين من خارج المملكة وعدد من المناطق ، فيما تضع اللجان المختصة لمساتها الاخيرة على جميع التجهيزات والخدمات المقدمة للمشاركين بدءً من الاستقبال وتوفير مقر السكن وصولاً لما سوف يقدم في أرض الفعالية الأضخم على مستوى الشرق الأوسط والعالم والتي تم تسجيل أكثر من 1500 مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء المملكة والخليج العربي وبعض الجنسيات الاخرى في مسارين منفصلين بطول 10 كيلو متر للرجال يبدأ من سد مدهاس وتنتهي في منتزه أصفا ، فيما يبلغ مسار السيدات 5 كيلومتر يبدأ من سد ضرك وينتهي بمنتزه أصفا وبخصوصية نسائية تامة ، كما تم العمل على توفير جميع متطلبات إقامة الفعالية في كلا المسارين من خلال رسم المسار وعمل اللوحات الإرشادية ونقاط التوقف الصحية والغذائية التي تقدر بعدد أربعة نقاط في مسار الرجال و نقطتين في مسار النساء ، وسط تواجد أكثر من 600 منظم ومنظمة يقومون بتقديم جميع الخدمات الارشادية واللوجستية والطبية طيلة أوقات الفعالية .

ويبلغ عدد الكوادر الطبية والإسعافية المتوقع مشاركتها في الفعالية أكثر من 13 سيارة إسعاف مجهزة من الشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي فيما بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية أكثر من عشر كوادر ما بين اطباء وطبيبات وكوادر تمريض كذلك تواجد أكثر من 10 متطوعين من الهلال الاحمر ما بين كوادر صحية وفرق اسعافية جوالة و8 افراد من الهلال الأحمر و 3 نقاط طبية في مسار الرجال ونقطتين في المسار النسائي .

في الجانب التطوعي من المتوقع مشاركة عدد من الفرق التطوعية والكشفية ومنها جمعية تعاطف وفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ وفريق ساعد والكشافة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالباحة .

كما حددت اللجنة التنفيذية للفعالية موعد الانطلاق الساعة 6 صباحاً من يوم السبت مع توقع موعد الوصول لنقطة النهاية عند 10 صباحاً .

تأتي هذه الجهود وسط متابعة ميدانية من قبل محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وبمشاركة من جميع الإدارات الحكومية والتطوعية بمنطقة الباحة ومحافظة المندق وبقيادة مشرف هايكنج السعودية بمنطقة الباحة صالح الغامدي وفريق العمل وبمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ودعمه الغير محدود لجميع الفعاليات بالمنطقة وفعالية هايكنج اليوم الوطني 88 لما تمثله من مكانة ومناسبة غالية على نفس كل مواطن وتخليداً لسيرة مؤسس هذا الكيان العظيم طيب الله ثراه .

واخيراً وبأسم مقام سمو أمير منطقة الباحة وسعادة محافظ المندق ومؤسس هايكنج السعودية واللجنة المنظمة نرحب بجميع المشاركين في الفعالية الوطنية من داخل وخارج المملكة متمنياً لهم طيب الاقامة في محافظة المندق (عروس جبال السروات) وأن تكلل زيارتهم ومشاركتهم بالنجاح.