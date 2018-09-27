جمعية ” إنسان ” تحصل على تقييم عالٍ في الحوكمة والشفافية

محمد السعران(صدى):

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” على تقييم عالٍ من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وذلك من خلال تطبيقها لمعايير الحوكمة التي تعزز مبدأ الشفافية والمسائلة وفقاً لمعايير برنامج ” مكين ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحازت الجمعية على تقيم 99 بالمئة من قبل لجنة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية ” مكين ” .

ويهدف “مكين”، إلى تطوير القطاع غير الربحي ورفع مستوى الوعي والشفافية للمتعاملين مع هذا القطاع وفق معطيات برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة القطاع غير الربحي بما يحقق التنمية المستدامة، ويسهم في رفع مستوى الوعي والشفافية والمساءلة.

يذكر أن جمعية ” إنسان ” حرصت على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تطبيقها معايير الحوكمة والشفافية والمسائلة وتطور العمل اللوائح والأليات بما يعود بالنفع على المستفيدين الذين يزيد عددهم حاليا عن 40 ألف مستفيد