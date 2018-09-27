بالفيديو.. ” ميغان ماركل ” تخالف برتوكول العائلة الملكية

لندن(صدى):

تداولت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يفيد بكسر ” ميغان ماركل ” زوجة الأمير هاري أعراف وتقاليد وبروتوكولات العائلة الملكية، وذلك عندما ذهبت ” ماركل ” بمفردها إلى الأكاديمية الملكية للفنون لحضور حدث فني.

ورصد ” مقطع الفيديو ” كيف تصرفت زوجة الأمير هاري لحظة وصولها، حيث كان في استقبالها أحد المسؤولين، وبعدما نزلت من السيارة وصافحت الرجل، الذي كان في استقبالها، قامت بإغلاق باب السيارة بيدها، وهو ما ينافي بروتوكولات العائلة الملكية.

وجعل هذه التصرف ” ميغان ” حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، حيث كانت تعليقات المشاهدين والمشاهدات متباينة، فمنهم من وصفها بـ ” المتواضعة ” ، فيما قال آخرون إنها تضيّع على شخص وظيفته.

ومن جانبه قال ” وليام هانسون ” الخبير في قواعد وآدب السلوك، إن ماركل لم تخرق البروتوكول، مضيفًا ” عادة، إذا كنت عضوًا في العائلة الملكية، فشخص معين يتكلف بفتح وإغلاق باب سيارتك.. لأسباب أمنية فقط ” .