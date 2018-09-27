” الجامعة الإسلامية ” : بدء التقديم على برامج الدراسات العليا

نايف السالم(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440 – 1441هـ ابتداءً من اليوم الخميس حتى نهاية دوام ‪يوم الخميس المقبل.

وقالت إن البرامج تشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة والدعوة وأصول الدين والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية واللغة العربية، وفي معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأضافت : أن التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلوم تشمل تخصصات: “ الدعوة والثقافة الإسلامية، اللغويات، البلاغة العربية، الإعداد اللغوي، التوجيه والإرشاد لغير السعوديين، الإعلام لغير السعوديين، وتخصصات لمرحلة الماجستير هي: “ الفقه، أصول الفقه، الأنظمة، الاقتصاد الإسلامي، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي.

وأوضحت أن التخصصات لمرحلة الدكتوراه هي: الفقه، أصول الفقه، الأنظمة، الاقتصاد الإسلامي، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، التربية الإسلامية، اللغويات، الأدب والبلاغة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.