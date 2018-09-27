غدًا.. انطلاق ممتاز الناشئين تحت 17 سنة بمواجهة بين الأهلي والباطن

طلال الغامدي(صدى):

ينطلق غدًا الجمعة، الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا موسم 2018-2019 بمشاركة 14 فريقًا.

وتقام الجمعة مباراة واحدة تجمع الباطن مع الأهلي، فيما تقام السبت 6 مباريات تجمع الاتفاق مع الفتح، والقادسية مع هجر، والجيل مع الهلال، والخليج مع الاتحاد، والشباب مع الوحدة، والتسامح مع النصر.

وكان النصر توج بطلًا للدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا الموسم الماضي والذي كان قد ضم 12 فريقًا، حيث حصد 52 نقطة، فيما حل الأهلي في مركز الوصافة برصيد 51 نقطة.