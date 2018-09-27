بالفيديو..هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، هطول الأمطار الغزيرة في الحرم المكي، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة غدًا الجمعة.

ويذكر أن الأرصاد توقعت أيضًا استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.