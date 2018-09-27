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بالفيديو..هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

بالفيديو..هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، هطول الأمطار الغزيرة في الحرم المكي، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة غدًا الجمعة.

ويذكر أن الأرصاد توقعت أيضًا استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

 

 

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة

يا رب البيت
يا منزل الغيث
رحمتك ياااااارب

[ عدد التعليقات: 11346 ] نشر منذ 27 دقيقة

اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيأً اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك
.
وعافنا قبل ذلك اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به
.
وأعوذ‎ ‎بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به . اللـهم آمــين يارب العالمين .

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