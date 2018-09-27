بالفيديو..هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، هطول الأمطار الغزيرة في الحرم المكي، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة غدًا الجمعة.
ويذكر أن الأرصاد توقعت أيضًا استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.
بورعي العروبه[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
يا رب البيت
يا منزل الغيث
رحمتك ياااااارب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11346 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيأً اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك
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وعافنا قبل ذلك اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به
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وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به . اللـهم آمــين يارب العالمين .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31993 ] نشر منذ 16 دقيقة
يارب ترزقنا من واسع فضلك
يارب ترزقنا رضاك والجنه
الله يجعلها امطار خير وبركه