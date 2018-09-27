” الأرصاد ” توضح حقيقة هطول أمطار غزيرة على المناطق الغربية

علي القحطاني (صدى):

أوضحت الھیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة، اليوم الخميس، حقيقة هطول أمطار غزيرة على المناطق الغربیة.

وقالت الھیئة في بیان لها، أن ما یتم تداوله غیر صحیح وغیر مقبول علمیاً، حیث أن توقعات الھیئة تشیر إلى تأثر مناطق تبوك والجوف ومن بعدھا الحدود الشمالیة بھطول أمطار، مع استمرارھا على المدینة بما فیھا مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها غًا الجمعة.