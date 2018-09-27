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صحة الجوف تواصل جولاتها لرصد مخالفات نظام مكافحة التبغ

صحة الجوف تواصل جولاتها لرصد مخالفات نظام مكافحة التبغ
سعيد العجل(صدى):

واصل فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بـ ” صحة الجوف ” جولاته الإشرافية لمتابعة تطبيق نظام مكافحة التبغ ، حيث أجرى الفريق خلال هذا الأسبوع 10 جولات شملت عدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية , والمستوصفات الخاصة .

وكانت صحة الجوف قد قامت بوضع اللوحات التحذيرية داخل المنشآت الصحية وخارجها، التي تحمل عبارة ” التدخين داخل هذه المنشأة أو في حرمها يعرضك لغرامة 200 ريال ” ، حيث سيتم تطبيق النظام وفرض الغرامات ضد أي مدخن في المنشآت الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية.


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