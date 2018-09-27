اغتصاب فتاة تعاني من إعاقة ذهنية من قبل 8 أشخاص

ماليكة فؤاد(صدى):

تعرضت فتاة تعاني من إعاقة ذهنية، تبلغ من العمر 22 عام، للاغتصاب من قبل 8 أشخاص في أغادير.

وأوضحت مصادر مغربية، أن المشتبه بهم كانوا يستغلون التأخر الذهني للشابة، ليستدرجوها لأحد الأماكن ويقوموا بهتك عرضها دون شفقة ولا رحمة الشيء الذي لم تكن تعيه الضحية، إذ أن مرضها حرمها من التمييز بين الأشياء، وكانت تتصرف بعفوية وبراءة طفلة صغيرة لا تعي ما يقترف ضدها، وما يفعله الجناة بجسدها.

وأضافت ” المصادر المغربية “، أن عائلتها اكتشفت الأمر بعدما تغيرت سلوكيات الشابة، وعثورهم على نقط من السائل المنوي بثيابها الداخلية، ليبادروا بمواجهتها بالأمر.

وبكل عفوية شخصت الفتاة ما كانت تتعرض له غير مدركة أن ما فعل بها هو انتهاك صارخ لحرمة جسدها واستغلال جنسي.

وعرضت العائلة الفتاة على طبيب مختص، والذي أكد في شهادة طبية أنها تعرضت للاغتصاب، ومن ثم توجهت عائلتها إلى مغفر الأمن وحررت محرض رسمي لتعرض فلذة كبدهم للاغتصاب.

وفتح تحقيق حول الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية بتعليمات من النيابة العامة المغربية تحرياتها والتي أفضت إلى توقيف 8 أشخاص يشتبه بتورطهم في هتك عرض الشابة ” المعاقة ” .

وجرى تقديمهم لـ ” النيابة العامة ” ، والتي قررت إطلاق سراحهم، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على عائلة الضحية والتي أكدت أنها مصدومة من إطلاق سراح أشخاص اقترفوا جناية وجريمة بشعة في حق شابة تعاني من إعاقة ذهنية.

وطالبت ” العائلة ” ، من الجهات القضائية ومن الوكيل العام للملك بإعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذا الملف، وإنصاف الضحية نظرا لخطورة الفعل الجرمي المقترف ضدها.