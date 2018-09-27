بالصور.. مصرع شاب إثر اصطدام مركبته بعمود إنارة في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث تصادم بعد ظهر اليوم الخميس وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 12:43 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم وانيت بعمود اناره الموقع قلوه بعد محطه القدس بال عبدالحميد وتم توجيه فرقة اسعافيه من مركز اسعاف قلوة للموقع وتم مقابلة الحالة مع احد الجمهور نقالها بسيارته الخاصه قبل وصول الفرقه للموقع واثناء مباشرة الحاله اتضح انها لشاب في العقد الثاني من العمر فاقداً للوعي و تم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع وتحولت الحاله cbr وتم عمل لها الانعاش القلبي الرئوي حتى وصولها لمستشفى قلوه العام .

وافاد الزهراني ايضاً عن حادث اخر بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم في تمام الساعه 14:53 مساء اليوم : الموقع بلجرشي كبري بني هلال تم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصول الفرقه اتضح بوجود اصابه في الموقع اصابه متوسطه تم التعامل الاصابه اسعافياً بالموقع وبعد ذلك نقلت لمستشفى الامير مشاري بن سعود ببالجرشي العام .