مواطن يشكو من تأخر صرف الدفعة الثانية لـ ” البناء الذاتي “.. والصندوق العقاري يرد

علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقاري مع شكوى مواطن تضرر من تأخر صرف الدفعة الثانية للبناء الذاتي .

وقال المواطن خلال شكواه عبر حساب العناية بمستفيدي في ” تويتر ” : ” قدمت طلب الدفعة الثانية للبناء الذاتي قبل اكثر من شهر بعد أن أكملت وانجزت جميع مراحل البناء لصرف الدفعة الثانية ولحتى هذا اللحظه لم يتم صرف الدفعة ! ماهو سبب التأخر في صرف الدفعة ؟.. تضررت من هذا التأخر والشغل توقف شوفوا لنا حل مع هذه البنوك “.

ورد حساب العناية بالمستفيدين قائلا: ” ‏‎تطمن أخي الكريم ، في حال قمت بإكمال المطلوب منك من خلال الدفعة السابقة سيتم صرف الدفعة التالية خلال الفترة القادمة بإذن الله “.