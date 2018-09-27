اللواء ” العمري ” يطمئن على صحة الجندي البجادي والعريف ابو شراره

محمد السعران(صدى):

قام سعادة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة عسير اللواء ” سعد بن عبدالله العمري ” بزيارة لأحد الأفراد الجندي أول ” حسن بن فالح البجادي ” من منسوبي مكافحة المخدرات بعسير والمنوم حاليا بمستشفى خميس مشيط المدني وكان في استقباله نائب مدير المستشفى الأستاذ “محمد الأحمري ” ووالد رجل الأمن وشقيقه واطمئن على صحة رجل الأمن وتمنى له الشفاء العاجل.

كما قام اللواء في الوقت ذاته بزيارة أخرى للعريف ” يعقوب أبو شراره ” أحد منسوبي مكافحة المخدرات برجال ألمع في منزله بمدينة أبها بعد إجراء عملية جراحية تكللت لله الحمد بالنجاح داعيا له بالشفاء العاجل .

من جانبه عبر الشيخ ” فالح البجادي ” عن خالص شكره وتقديره لسعادة اللواء ” العمري ” على زيارته لابنه مؤكدا أن زيارته هي لمسة وفاء وعرفان من سعادته وليست بغريبه وكما يشهد له جميع منسوبي جهاز مكافحة المخدرات بالوقوف معهم في جميع المصاعب والضروف والاطمئنان عليهم ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.