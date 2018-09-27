لجنة الانضباط والأخلاق تغرم نادي ” المجزل “

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، 4 قرارات جديدة، حيث غرمت نادي جدة ونادي المجزل.

وتضمنت القرارات : إلزام عضو مجلس إدارة نادي المجزل غانم الغانم بدفع غرامة قدرها 10.000 ريال، لتواجده في الممر الخاص بالحكام واللاعبين قبل المباراة بعشر دقائق، وذلك في لقاء فريقه أمام فريق نادي الكوكب دوريًا.

وألزمت اللجنة عضو مجلس إدارة نادي المجزل عبدالعزيز العبدالله بدفع غرامة قدرها 10.000ريال، لتواجده في غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه قبل المباراة بنصف ساعة وهو غير مصرّح له بالدخول، وذلك في لقاء فريقه أمام فريق نادي الكوكب دوريًا.

كما ألزمت نادي المجزل بدفع غرامة قدرها 10.000 ريال، لتأخر إداريي الفريق في تسليم كشوفات أسماء المشاركين في المباراة إلى المراقب بتسع دقائق عن الوقت المحدد، وذلك في مباراة فريقهم أمام فريق الكوكب دوريًا.

وأكدت اللجنة أيضًا على وأإلزام نادي جدة بدفع غرامة قدرها 10.000 ريال، لتأخر إداريي الفريق في تسليم كشوفات أسماء المشاركين في المباراة إلى المراقب بـ19 دقيقة عن الوقت المحدد، وذلك في مباراة فريقهم أمام فريق نجران دوريًا.