” العمل ” تكشف موقف المنشأة التي ليس لها محل أو رخصة بلدية من التوطين
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موقف المنشأة التي ليس لها رخصة محل أو رخصة بلدية، من التوطين.
جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي قال في سؤال له : ” عندي منشأه مالها محل ولا رخصة بلدية وادير النشاط بنفسي كيف تجبرني اوظف سعودي؟؟؟ ” .
ورد حساب خدمة العملاء التابع للوزارة على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال إن صاحب المنشاة غير متفرغ للعمل ومضاف في منشأة أخرى لدى التأمينات ” .
بورعي العروبه[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اخوكم بالعروبه مستسمر اقنبي وفاتح محلل كوشري ..وبدل ما اعمل سعوده عملت مصرنه
… هل انا ملزم دلوأتي بالسعوده…؟