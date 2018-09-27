” العمل ” تكشف موقف المنشأة التي ليس لها محل أو رخصة بلدية من التوطين

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موقف المنشأة التي ليس لها رخصة محل أو رخصة بلدية، من التوطين.

جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي قال في سؤال له : ” عندي منشأه مالها محل ولا رخصة بلدية وادير النشاط بنفسي كيف تجبرني اوظف سعودي؟؟؟ ” .

ورد حساب خدمة العملاء التابع للوزارة على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال إن صاحب المنشاة غير متفرغ للعمل ومضاف في منشأة أخرى لدى التأمينات ” .