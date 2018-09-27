أكسنتشر تعرض قدراتها وابتكاراتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018

محمد السعران(صدى):

أعلنت ” أكسنتشر ” العالمية الرائدة في خدمات الأعمال والتكنولوجيا الرقمية المتكاملة، والمسجلة في بورصة نيويورك بالرمز ACN، اليوم عن تجديد شراكتها مع مركز دبي التجاري العالمي لمدة عامين إضافيين، لتكون بذلك ” الشريك الحصري للتحول الرقمي في أسبوع جيتكس للتقنية ” ، بعد ثلاث سنوات من التعاون الناجح. وستشارك ” أكسنتشر ” بتقديم أفكارها ورؤاها الجديدة حول كيفية مساهمة قطاع التكنولوجيا الرقمية بتحويل الشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط. كما ستستخدم الشركة منصة جيتكس 2018 لدعم التوجهات التكنولوجية الرائدة والهادفة لإحلال ممارسات الأعمال والصناعة حول العالم، انسجاماً مع شعار أسبوع جيتكس للتقنية 2018 في ” تجربة التمدن المستقبلي ” .

وبهذه المناسبة، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: ” تحظى دبي بمكانة إقليمية رائدة في مجال تبني أحدث التقنيات التي تساهم في تحقيق رؤية الحكومة للمدينة الذكية. ويسعدنا تجديد شراكتنا مع ” أكسنتشر ” التي اختارت أسبوع جيتكس للتقنية مرة أخرى لعرض إمكانياتها وابتكاراتها الرقمية التي تساهم في تمكين المؤسسات الإقليمية الخاصة والعامة على حدّ سواء من إحداث تطورات إيجابية على كافة الأصعدة؛ حيث تطوّر هذا الحدث على مدى 38 عاماً ليصبح ملتقىً لا نظير له، يجمع بين قيادات العالم في القطاع التكنولوجي، والتي تصوغ مستقبل عالمنا الذي نعيش فيه “.

ومن جانبه، قال أليكسي ليكانويت، المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط وتركيا: ” نحن فخورون بمشاركتنا مع مركز دبي التجاري العالمي في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، كشريك التحول الرقمي الحصري في هذا الحدث الذي يشكل مناسبة هامة لتوجيه القادة والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا على التوجهات الجديدة، ومواكبة التطورات الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، في ظل التطور المستمر الذي يشهده هذا القطاع، والذي يفرض على الشركات استيعاب كيفية الاستفادة المثلى من التقنيات المبتكرة لدعم فرق عملها ومؤسساتها “.

وخلال فعاليات جيتكس 2018 التي ستقام خلال الفترة بين 14 و18 أكتوبر 2018، ستشارك نخبة خبراء ” أكسنتشر ” في إدارة الحوارات، ومنهم مايك ساتكليف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكسنتشر الرقمية، والذي سيقدم جلسات العرض الرئيسي للفعالية، ويركز على أحدث دراسات الحالة العالمية والإقليمية في تقنيات التحويل، التي كشف عنها ضمن تقرير أكسنتشر عن رؤية التكنولوجيا في الشرق الأوسط 2018، من خلال تقديمه لنظرة معمقة نحو توجهات التكنولوجيا في المنطقة.

وتستضيف ” أكسنتشر ” على مدار الأسبوع جلسات مخصصة للتقنيات الرقمية الرائدة في الإحلال ضمن العديد من القطاعات التجارية، ويشمل ذلك التجزئة (15 أكتوبر)، والطاقة (16 أكتوبر)، والتسويق الرقمي (17 أكتوبر). وسيتمكن الزائرون من الاطلاع على تطبيق عملي مباشر لأحدث التقنيات الرقمية لدى ” أكسنتشر ” مع خلال عروض رئيسية تقدمها الشركة خلال الحدث “.

ومن منطلق ريادتها لقطاع التكنولوجيا والرقمنة، تواصل ” أكسنتشر ” هذا العام سعيها في التحول نحو الابتكار عبر استثمارها في تقنيات جديدة، والتزامها بالتطبيق في إطار دعم النمو والتقدم الرقمي للشركات الناشئة في المنطقة. وللسنة الثانية على التوالي، ستقام ” جوائز أكسنتشر للابتكار ” بالشراكة مع ” إكسبو 2020 دبي” و ” فينتيك هايف مركز دبي المالي العالمي ” و” اتصالات ديجيتال ” ، والتي ستقام خلال جيتكس 2018، وتشجع المتسابقين على طرح أفكارهم للفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى وادي السيليكون، ولقاء كبار الموظفين التنفيذيين في ” أكسنتشر ” الذي سيسهلون لهم الاجتماع مع بعض المستثمرين الرئيسيين.

يشار إلى أن ” أكسنتشر ” قد حققت نجاحاً إقليمياً منقطع النظير على مدى يزيد عن 20 عاماً، بفضل جودة خدماتها، وتقاريرها التكنولوجية السنوية الشاملة، والخبرات الكبيرة التي يحظى بها مستشاروها. وفي هذا العام، صنفت ” دراسة انطباعات العملاء لعام 2018 ” شركة “ أكسنتشر ” في المرتبة الأولى بين نظيراتها من الشركات الاستشارية، تقديراً لعروض التحول الرقمية الرائدة التي تقدمها في المنطقة.