امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الأعلان عن مشروع * أمالا*

محمود البلوي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني الشكر وأخلص العرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظهما الله بمناسبة إعلان الصندوق إطلاق مشروع ” أمالا “.

وقال سموه في تصريح إن هذا المشروع التنموي يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كافة أرجاء البلاد ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسموكم وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 .

وسوف يعود نفعه بإذن على كافة أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل وما سيكون له من بعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن بصفة عامة ومنطقة تبوك بصفة خاصة

وفي ختام التصريح سال سموه الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله –