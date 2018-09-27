” الإنذار المبكر ” يحذر سكان مكة من أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

عادل الحربي (صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، باستمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الخميس، إلى استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة مثيرة للأتربة في مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة بدأت من الساعة الخامسة مساء ، وتنتهي الساعة الثامنة مساءا في مكة والأجزاء المجاورة لها.