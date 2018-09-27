قانونيون يكشفون عن عقوبات تنتظر مُطعم الجمل بالنقود

عادل الحربي(صدى):

أكد قانونيون أن صاحب مقطع إطعام الجمل بأوراق النقد خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما إنه خالف أيضا نظام تزييف وتقليد النقود، مبينين أن عقوبته تصل للسجن مدة 5 سنوات أو الغرامة 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً.

وأوضح مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ أن مواجهة مثل هذه الحالات من اختصاص الجهات الأمنية، مستنكرا هذا الفعل الذي لا يليق تجاه رمز وطني وهو العملة الوطنية الرسمية للمملكة،وشدد على أهمية عدم التواني في معاقبة الذين يأتون بمثل هذه المخالفات.

وأشار عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد العنزي، إلى أن صاحب الفيديو خالف نظام تزييف وتقليد العملة الذي يعاقب من يتلف النقود عمداً بالسجن حتى 5 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال، أو بهما معاً، وأنه بنشره الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، معتبراً فعله خدشاً للمشاعر الوطنية ومساساً بمشاعر الفقراء.