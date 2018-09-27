لجنة التنمية بالدلم تطلق مشروع أمومة لتدريب المدربات وتأهيل الأمهات على التربية

سعيد العجل(صدى):

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدلم مشروع أمومة وهو أحد المشروعات التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع جمعية الشقائق بمحافظة جدة، وبرعاية كريمة من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الجدوع أنّ مشروع أمومة هو مشروع وطني تطوعي يهدف إلى تدريب مدربات معتمدات على حقائب الأم المربية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية في تعزيز دور الأسرة، وتمكيناً للبيئات الاجتماعية والتعليمية من تقديم برامج تخصصية؛ لتأهيل الأمهات على الدور التربوي المنشود، ويجعلهنّ قادرات على إعداد جيل لديه قيم تمثّل هويته الإسلامية؛ ليكون قادراً على التعامل الصحيح والموزون مع متغيرات العصر، من خلال فريق عمل احترافي، وحقائب تدريبية محكّمة.

ويقوم المشروع بإعداد 35 مدربة معتمدة في برامج الأمومة في مرحلته الأولى عبر أربع مستويات وكل مستوى يحوي خمسَ حقائب، يبدأ التسجيل في المشروع يوم الأحد 13 /1 /1440هـ وينتهي التسجيل في يوم الأربعاء 23 /1 /1440هـ وذلك عبر الرابط: هنـــا..

ويبدأ البرنامج التدريبي التأهيلي يوم الأحد 12 /2 /1440هـ وينتهي في يوم الخميس 16 /2 /1440هـ، وينطلق بدء مشروع التعلم في سبع بيئات نسائية لتأهيل الأمهات يوم الأحد 19 /2 /1440هـ وستقام الدورة التدريبية لتدريب المدربات في مركز الأرجوان للفتيات بمحافظة الدلم التابع للجنة، وستحصل المدربات على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الجدير بالذكر أنّ هذا المشروع ينفذ لأول مرة في محافظة الدلم وفي محافظات جنوب الرياض.