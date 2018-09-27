تلفيات وأضرار كبيرة بسبب الأمطار والرياح في ضمد

علي القحطاني (صدى):

تسببت حالة الطقس السيء وسقوط الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة والعواصف الرعدية التي شهدت محافظة ضمد، في سقوط عدد من جدران المباني وتطاير أسقف حديدية من الهناجر وسقوطها على عدد من المركبات.

وأدت ” حالة الطقس الغير مستقر ” إلى حدوث أضرار وتلفيات، كما اقتلعت العاصفة أعمدة الكهرباء ولوحات إعلانية بالمحافظة، وتسببت الهطول الغزير للأمطار في تكوين تجمعات مائية كبيرة ببعض الشوارع، مما أعاق حركة المارة.

ومن جانبها استنفرت بلدية ضمد، بكافة معداتها لنزح مياه الأمطار المتجمعة من الشوارع في عمل متواصل.