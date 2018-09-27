حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الهيئة تكون سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على اجزاء من وسط وشمال غرب المملكة قد تهطل منها امطار متفرقة.

في حين توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت على استمرار الطقس رطب على السواحل الغربية والشرقية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.