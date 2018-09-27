ألمانيا تفوز بحق استضافة ” يورو 2024 ” على حساب تركيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الخميس، عن فوز ألمانيا بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

وتفوَّق ملف ألمانيا لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي في التصويت الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

يذكر أن تركيا أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاستضافة منافسات البطولة الأوروبية، وذلك بعد إخفاق ملفها المشترك مع اليونان عام 2008، وملفها في 2012، 2016.