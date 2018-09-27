ضبط 3 مقیمین بحوزتھم 87 ألف ریال وقطع ذھبیة في الليث

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة اللیث 3 مقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة، عثر بحوزتھم على مبلغ تجاوز 87 ألف ریال، وقطع ذھبیة مجھولة المصدر كانت مخبأة لدیھم.

وعثرت قوات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة على طریق الساحل القدیم اللیث، بعد أن اشتبھت في مركبة بداخلھا 3 اشخاص جمیعھم من الجنسیة البنجلادیشیة، على حقیبة بحوزة أحد الركاب وداخلھا مبلغ 61 الف ریال، فیما كان بحوزة الراكب الثالث مبلغ 3500 ریال.

وعثر رجال الامن بحوزه المشابه بھم الثلاثة على مشغولات ذھبیة مجھولة المصدر عجز المشتبه بھم في إثبات مصدرھا.