حفل تتويج العطاء بحضور الاوفياء

ندى البليهي(صدى):

في إطار دعم التطوع في المملكة العربية السعودية، نظمت مجموعة طموح التطوعية بقيادة أ. عبير محمد الباز حفل تتويج العطاء بتشريف من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بنً سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود وسعادة الاستاذ عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية وقد تم تتويج عطاء ٣٣متطوع من أبناء وبنات المجموعة، استمروا في عطائهم ضمن مبادرات المجموعة، لمدة سنة كاملة بدون انقطاع ولا كلل ولا ملل، وهذا التتويج يأتي تقديرا من قائدة المجموعة لابنائها وبناتها حيث سلم صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الدروع، وقدمت الهدايا في جو احتفالي بهيج يرسم في سماء العطاء شعار الطموح. على هامش هذا الاحتفال ذكرت القائدة عبير محمد الباز في حديثها للوسائل الاعلام ان هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة احتفالات سنويه يحتفى فيها بالعطاء بااسم المجموعة.