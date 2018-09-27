سفارة المملكة في اذريبيجان تحتفل باليوم الوطني في باكو

سعيد العجل(صدى):

احتفل القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أذربيجان الأستاذ ممدوح بن موفق الجربوع باليوم الوطني السعودي ال88 في قاعة ” الفورسيزون ” في العاصمة باكو .

حيث أقيم حفل استقبال حضره سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية أذربيجان ومنسوبي السفارة السعودية في باكو وعدد من السعوديين المقيمين وعدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الحكومية للمنظمات الدينية السيد / موبارز قوربانلي.

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني السعودي والاذربيجاني وألقى القائم بالاعمال بالإنابة الاستاذ ممدوح بن موفق الجربوع كلمة قدم فيها التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله وللشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية.

كما عبر عن ترحيبه و شكره لكل الحاضرين في الحفل, مشيداً بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان التي تعبر عن متانة وقوة العلاقة التي تربطهما بفضل القيادتين الحكيمتين بكلا البلدين .

كما تم عرض شريط وثائقي يجسد مختلف مظاهر النهضة التي تشهدها المملكة في العديد من الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية .

وفي ختام الحفل تم توزيع مجموعة من الهداية على الحاضرين تعبر عن ثقافة المملكة العربية السعودية.