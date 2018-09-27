مدير صحة الرياض: سندعم تنظيم ندوة الصيدلة النفسية على المستوى الإقليمي

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري صباح أمس وبحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع والمدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني وعدد من المسئولين، فعاليات ندوة الصيدلة النفسية الحادية عشر التي نظمها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، بمشاركة مختصين في مجال الصيدلة النفسية والصحة النفسية، وسط حضور كبير من المشاركين.

وأكد الدكتور الدوسري في كلمة له بهذه المناسبة عن استعداد مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لدعم هذا الندوة لتكون على نطاق أوسع على مستوى الخليج العربي، موجها ببدء الإجراءات المتعلقة بذلك، لما تحمله من أهداف ولتميزها في خدمة وتطور الصحة النفسية، والممارسة الصيدلانية، المتعلقة في سلامة استخدام الأدوية عموما والأدوية النفسية خصوصا، حيث تعد الندوة الوحيدة في تخصص الصحة النفسية.

وشدد على أهمية نشر التثقيف والتوعية لدى المريض وأسرته وحتى على مستوى المجتمع فيما يخص استخدامات الأدوية النفسية بشكل سليم، مشيرا إلى أن الأدوية النفسية في كثير منها ذات نطاق تحت السيطرة، ولها أعراض جانبية في حال سوء الاستخدام.

من جهته أعرب الدكتور أحمد الجديع عن فخره بعمل مثل هذه الندوات المهمة، والتي يقوم عليها مجمع الأمل، والذي يعد من المراكز المتخصصة القليلة جدا في مجال الصحة النفسية على مستوى الوطن العربي، ونوه بما يضمه المجمع من كوادر متميزة في مجال الصيدلة السريرية، والتكامل الكبير بين التخصصات لإنجاح الخدمات المقدمة فيه، مشيرا إلى أن تخصص الصيدلة السريرية معترف فيه من قبل جمعية الصيادلة الأمريكية ويوجد له ” بورد خاص ” وفي المملكة العربية السعودية يوجد عدد قليل جدا من الحاصلين عليه أغلبهم في مجمع الأمل بالرياض، مؤكدا أهميتهم في دعم العملية العلاجية داخل المجمع.

وكان الدكتور ناصر الدوسري دشن في بداية الحفل الشعار الخاص بالندوة، كما رحب المجمع بالحضور، وتحدثت رئيسة قسم الرعاية الصيدلية الدكتورة نورا السلمي، عن أبرز الجهود التي بذلها المجمع ومنها نشر الوعي بثقافة توثيق الأخطاء الطبية وتفعيل عيادة الكلوزابين والتثقيف الدوائي وتخصيص صيدلية خاصة بقسم الطوارئ لخدمة الحالات التي تراجع الطوارئ, وتفعيل مركز معلومات الأدوية، والتأكد من السلامة الدوائية، ونجاح المجمع بنشر 4 أبحاث علمية في إحدى المجلات العلمية الصحية العالمية المحكمة.

بعد ذلك قدم الدكتور محمد القحطاني درعا تقديريا للدكتور ناصر الدوسري لرعايته هذه الفعالية، كما تم تكريم اللجان المنظمة وكذلك المحاضرين، وقام الدكتور ناصر والحضور بالجولة على المعرض المصاحب.

ثم انطلق البرنامج العلمي للندوة والذي تضمن محاضرات علمية متخصصة وورش عمل لمناقشة ما يتعلق بالأدوية النفسية واستخداماتها.

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