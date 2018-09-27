الهلال الأحمر السعودي بجدة يحاضر عن الإسعافات الأولية

ندى البليهي(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية، بمقر مركز صحي الصفا النموذجي 1 ، لمتدربي للمرشدات الصحيات بمدارس حي الصفا بجدة.

تضمنت المحاضرة كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك نبذه تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة، وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

ألقى المحاضرة المدرب عائض موسى الشمراني بالاضافة لركن توعوي ، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعيةبمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد.

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم منسوبي هيئة الهلال الأحمر من قبل مدير المركز الصحي سلطان المالكي والاخصائية الاجتماعية تغريد مطر والمرشدة الصحية رحمة العتيبي، وشكرو منسوبي الهيئة على جهودهم المبذولة في العمل الميداني والتدريبي والإعلامي، ورحب بعقد شراكة بين مركز صحي الصفا 1 وبين هيئة الهلال الأحمر بجدة لخدمة وتوعية المجتمع.