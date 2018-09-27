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متحدث النصر يحسم أنباء رحيل ” مرابط ” عن الفريق

متحدث النصر يحسم أنباء رحيل ” مرابط ” عن الفريق
نواف السالم(صدى):

وضع المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، حدًا للأنباء المتداولة عن رحيل المغربي نور الدين مرابط عن النادي.

وأكد ” بن زنان ” ، أن اللاعب مرتبط مع النصر بعقد ثلاث سنوات، كما أن علاقته مع إدارة ناديه ومدربه على أحسن ما يرام.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” من يتحدث عن رحيل مرابط من النصر هو يحلم ويتمنى فقط ويبحث عن محاولة التأثير على اللاعب ” .

وأضاف : ” اللاعب مرتبط مع النصر بعقد ثلاث سنوات وعلاقته مع إدارة ناديه ومدربه على أحسن مايرام ..مرابط يسبب لهم الخوف وسيستمر هذا الخوف ” .


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