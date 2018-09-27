المملكة عضو دائم في مجموعة العمل المالي الدولية .. قريبا

نايف السالم(صدى):

تسعى المملكة إلى الانضمام إلى مجموعة العمل المالي ” الفاتف ” والحصول على العضوية الدائمة فيها قربيًا، حيث انها في طريقها لاستكمال إجراءات الانضمام.

واكد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” عادل بن حمد القليش، أن التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة أصبح أقوى بكثير من السابق، بالإضافة إلى مشروعات جديدة لتعزيز نظام المكافحة من خلالها.

كما أشار خلال الملتقى السنوي العاشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال التي تنظمه تومسون رويترز بالشراكة مع المعهد المالي في الرياض، أمس الأربعاء، إلى وجود بعض الإجراءات التنظيمية والقانونية تم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة لتقوية الأحكام الخاصة بمكافحة غسل الأموال.