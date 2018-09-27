تحذيرات شديدة من مخاطر ” الحناء السوداء “

أماني الغامدي(صدى):

حذر استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية الدكتور مانع الحربي، من الحناء السوداء، مؤكدًا أنها تسبب في حساسية الجلد عكس الحناء الحمراء.

وأوضح ” الحربي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إن الحناء السوداء تضاف إليها مواد تحتوي على PPD-Para Phenylenediamine وهي التي تسبب الحساسية للجلد؛ فيما قال أن تغيير حليب الأطفال لا يعالج حساسية الجلد للمواليد.

وأشار استشاري الجلدية إلى أن الكثير من الأمهات يقلن إنهن ذهبن لطبيب الأطفال ونصحهن بتغيير نوع الحليب للتخلص من الحساسية، لافتًا إلى أن هذا خطأ، وأن علاجها يكون بالترطيب، وإذا كانت شديدة فباستخدام كريمات أو أدوية بالفم.