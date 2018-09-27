تحذيرات شديدة من مخاطر ” الحناء السوداء “
حذر استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية الدكتور مانع الحربي، من الحناء السوداء، مؤكدًا أنها تسبب في حساسية الجلد عكس الحناء الحمراء.
وأوضح ” الحربي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إن الحناء السوداء تضاف إليها مواد تحتوي على PPD-Para Phenylenediamine وهي التي تسبب الحساسية للجلد؛ فيما قال أن تغيير حليب الأطفال لا يعالج حساسية الجلد للمواليد.
وأشار استشاري الجلدية إلى أن الكثير من الأمهات يقلن إنهن ذهبن لطبيب الأطفال ونصحهن بتغيير نوع الحليب للتخلص من الحساسية، لافتًا إلى أن هذا خطأ، وأن علاجها يكون بالترطيب، وإذا كانت شديدة فباستخدام كريمات أو أدوية بالفم.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10319 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا الشراللي عندهم حساسيه خطير عليهم عشان بعض المواد اللي يخلطونهاها النقاشات😣الصوره تشبه نقشتي قبل شهرين😊😁وبعيدها بعرس دنو❤😁
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10051 ] نشر منذ 2 دقيقتين
تجذبني البنت اللي تحني شعرها بالحنا الطبيعي واليدين والقدم، يزيد انوثتها
، الله يرزقنا من فضله،،
الكارثة الحنا بعض القريبات زمان شفتهم يحطوا بنزين وفلاش والله حقيقة