” التعليم ” تشدد على ضرورة الالتزام بأوقات الحضور والانصراف

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى جميع الإدارات شددت خلاله على ضرورة التزام جميع منسوبيها ومنسوباتها بأوقات الدوام حضورًا وانصرافًا.

وأوضحت الوزارة في تعميمها على ضرورة إبلاغ الطلاب والطالبات وإشعار أولياء الأمور رسميًا بمواعيد الحضور والانصراف المعتمدة، وذلك بعد إدراج ساعة النشاط من الأحد إلى الأربعاء اسبوعيًا.

كما أشارت إلى ضرورة الالتزام بالأزمنة المعينة في الجداول المرفقة للمدارس المستقلة والمشتركة -صباحي ومسائي- ومتابعة تنفيذه مسؤولية قائد وقائدة المدرسة.