الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات لشغل الوظائف بجامعة الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

واصلت جامعة الطائف استقبال المرشحين مبدئيًا لشغل الوظائف الصحية المعلن عنها سلفًا من الرجال والنساء، حيث دعت الجامعة المرشحين للحضور لموقع إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في الوقت المحدد وإحضار المستندات التالية معهم:

– صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة .

– صورة من المؤهلات العلمية مع الأصول للمطابقة .

– صور من شهادات الخبرات المطلوبة .

كما كشفت الجامعة عن مواعيد وأماكن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، كما هو موضح بالصورة.

وكانت جامعة الطائف قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة التي ترغب في شغلها؛ عن طريق المسابقة بالمواطنين المؤهلين في التخصصات المطلوبة.

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