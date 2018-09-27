أسطورة الملاكمة العربية يصل جدة
وصل بطل الملاكمة العربية نسيم حميد، صباح اليوم الخميس إلى جدة، لحضور نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي، والذي يجمع البريطانيين كالم سميث وجورج جروفس غدًا الجمعة..
ويعد نسيم حميد ملاكم محترف نافس منذ العام 1992م حتى 2002، كما اشتهر بطريقة دخوله الغريبة ومراوغاته غير التقليدية في الملاكمة.
يُذكر أن الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تستضيف نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي لفئة الوزن المتوسط، الجمعة القادمة 28 سبتمبر 2018، مع إتاحة حضور الجمهور أفراد وعائلات.
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زائر[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب شخص معتزل ليه جاي وتدفعون له هذي الاموال عشان بس يستعرض شوي
ترى وربي كذا ما راح نتقدم ولا راح يكون هناك تطور اذا تبغون فقط الصحف عندنا بس تمدح وتطبل
نبغي المواطن يحس ان الحياة مو فقط لعب وترفيه وحفلات
بورعي العروبه[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه ما تقيبوا بورعي العروبه … يحكي حواتيته وصولاته وقولاته مع عنتره ابن تفيده…؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 51 دقيقة
أبك ذا نسيم حميد .؟؟؟🙄🤔.**
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علامـــــــــــــــوه إنتفــخ كِـذا هـو ياكل مفاطــيح وكبــــسات وإلا وش ياكل .⁉️.