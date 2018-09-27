أسطورة الملاكمة العربية يصل جدة

طلال الغامدي(صدى):

وصل بطل الملاكمة العربية نسيم حميد، صباح اليوم الخميس إلى جدة، لحضور نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي، والذي يجمع البريطانيين كالم سميث وجورج جروفس غدًا الجمعة..

ويعد نسيم حميد ملاكم محترف نافس منذ العام 1992م حتى 2002، كما اشتهر بطريقة دخوله الغريبة ومراوغاته غير التقليدية في الملاكمة.

يُذكر أن الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تستضيف نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي لفئة الوزن المتوسط، الجمعة القادمة 28 سبتمبر 2018، مع إتاحة حضور الجمهور أفراد وعائلات.

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