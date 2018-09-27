العاملين بمطار المؤسس الجديد يتلقون التدريب على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة 

حسين العلي(صدى):

في مبادرة غير مسبوقة مجموعة كبيرة من العاملين بشركة اسناد للخدمات الارضية والرعاية الخاصة وهي الشركة التي ستتولى خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز الجديد زاروا مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوو القدرات الفائقة بجدة لتلقي التدريبات اللازمة قبل افتتاح المطار على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال والكبار وكيفية النقل الصحيح لذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى الكراسي المتحركة وفي كافة مرافق المطار ، وقد قام بالتدريب كل من ايزابيلا مديرة قسم العلاج الطبيعي وأ/ غدير ميرة نائبة رئيسة قسم العلاج الطبيعي بمركز الملك عبدالله حيث تولتا الشرح النظري والعملي للعاملين على كيفية النقل الصحيح من وإلى الكراسي المتحركة وكيفية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مرافق المطار ، وقد صرح أ/ عبدالعزيز المحيسني مدير مشروع الرعاية الخاصة بالشركة بأن هذا التدريب يعتبر نواة أساسية للعمل في مشروع المطار الجديد بمشيئة الله حيث أن هؤلاء العاملين من جنسيات مختلفة حول العالم وهناك ضرورة ملحة لتدريبهم على أفضل الطرق الكفيلة بالمحافظة على مرتادي المطار من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المحافظة على انفسهم بصحة وعافية بمشيئة الله .

وصرح د/ زهير ميمني مدير مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوو القدرات الفائقة بجدة بأن هذه المبادرة والتعاون مع شركة إسناد وكذلك التعاون مع إدارة المطار لتقييم الخدمات التي ستتوفر لذوي الاحتياجات الخاصة في المطار هي دليل وعي كبير للخروج بالمظهر اللائق لهذا المطار الذي يحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز رحمه الله ، ونحن بدورنا في المركز لا نكتفي بتقديم الخدمة لأبنائنا في المركز فقط ولكن نتشرف بتقديم الخدمات لكل ما يتعلق بهذه الفئة في المجتمع حيث أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوو القدرات الفائقة يعتبر منارة في محافظة جدة لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرات التي تزيد عن عشرون عام وهو تاريخ تأسيس المركز أو الاستفادة من خبرات الجمعية التي تجاوزت ثلاثون عام وهذه رؤية الجمعية وهي “الريادة في العمل الخيري المؤسسي لمواجهة الاعاقة وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع” وهي ما تسعى اليه الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز واعضاء مجلس الادارة وأمين عام الجمعية الاستاذ/ عوض عبدالله الغامدي ومدراء المراكز العشرة في مختلف مناطق المملكة.