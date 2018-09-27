اليويفا يقرر إيقاف رونالدو

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة العقوبات، التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “، اليوم الخميس، بعقاب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية طرد بالبطاقة الحمراء في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام فالنسيا في أول جولة من دور المجموعات بملعب ” الميستايا ” .

وجاء قرار ” يويفا ” بإيقاف رونالدو لمباراة واحدة في دوري الأبطال، الأمر الذي يعني عدم مشاركته أمام يونج بويز السويسري في الجولة الثانية، على أن يكون تحت تصرف المدرب أليجري خلال القمة أمام مانشستر يونايتد بملعب ” أولد ترافورد ” .