” تعليم المهد ” تحيل أحد مسؤوليها للنيابة العامة

عادل الحربي(صدى):

أحالت إدارة التعليم بمحافظة المهد، أحد مسؤوليها إلى النيابة العامة، بعد اتهامه في شكوى من قبل موظف بإطلاق عبارات تحقيرية بحقه.

ومن جانبه أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم إدارة تعليم المهد عايض الوسمي، أن الموظف المشتكي أكد أن المسؤول وصفع بأنه ” ليس برجال ” ، لافتًا إلى انه دخل مكتب مدير التعليم ووجد مسؤولًا ومعه عدد من الزملاء .

وأضاف انه بادر بالسلام على الحضور ولكن لم يرد المسؤول المتهم ونبهه زملاؤه، ليرد قائلًا ” ليس برجال كي أسلم عليه “، حيث توجد عدة خلافات بين المسؤول والموظف أحيلا الاثنين على إثرها إلى النيابة وتم عقابهما تأديبيًا.