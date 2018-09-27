بالصور.. بعثة الهلال تصل مسقط استعدادا للشباب العماني

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة نادي الهلال، اليوم الخميس، إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث غادرت ظهر اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعدادًا لمباراة الشباب العماني.

وتضم البعثة الدولي البيروفي أندريه ماريلو، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، كما تضم السوري عمر خربين.

ويلتقي الهلال بالشباب العماني بعد غد السبت، في إياب دور الـ32 للبطولة العربية، حيث انتهت مباراة الذهاب في الرياض بفوز الهلال بهدف دون رد.