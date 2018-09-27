” الغذاء والدواء ” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه

الرياض(صدى):

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 38 طناً من الأغذية مخالفة خلال حملات تفتيشية على مصانع ومستودعات ومراكز توزيع أغذية ومياه في مناطق عدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت الحملات التفتيشية 270 منشأة غذائية في القصيم وحائل وعرعر ونجران والباحة والخرج وعسير والدوادمي، أوقف المفتشون خلالها خطوط الإنتاج في 11 مصنع أغذية ومياه معبأة ، إضافةً إلى ضبط وحجز كمية كبيرة من الأجبان والعسل غير الصالحة للإستهلاك .

و تنوعت المخالفات التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء , مابين تخزين نحو 600 كيلو غرام من منتجات الأجبان مخالفة لمواصفة البطاقة الغذائية، حيث لا تحتوي على تاريخ صلاحية، و37 ألف كيلو غرام منتجات عسل مخالفة لنظام الغذاء لإحتوائها على ادعاءات تضلل المستهلك، إضافة إلى مخالفات صحية، منها تدني مستوى النظافة بشكل عام وعدم الإلتزام بالمحافظة على درجة الحرارة المطلوبة لتخزين المنتجات الغذائية وعدم فصل المنتجات التالفة عن المنتجات الصالحة للإستهلاك , على أن تستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات.