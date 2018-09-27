نجم تشيلسي يتحرك في سبيل الرحيل

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نجم تشيلسي الإنجليزي، سيسك فابريجاس، بدأ خطواته الفعلية في سبيل الرحيل عن صفوف البلوز في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن ” فابريجاس ” لن يجدد عقده مع تشيلسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي؛ حيث يمكن له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، والرحيل بنهاية الموسم مجانًا، أو الرحيل بموافقة تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية.

ويتطلع نادي ميلان الإيطالي إلى كسب خدمات اللاعب ” فابريجاس ” ، والذي كافح للتواجد في التشكيلة الأساسية للبلوز تحت قيادة ماوريسيو ساري، ولم يشارك في أي مباراة في البريمييرليج حتى الآن.