” الشورى ” يسعى لوضع ضوابط للحد من المبالغة في الديات

نايف السالم(صدى):

تقدم عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي بن علي اليامي، بمطالبة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بوضع ضوابط للحد من ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل التنازل عن القصاص في قضايا الدم؛ حيث لاقت التوصية تأييدًا من المجلس.

ووصف ” اليامي ” المبالغة في طلب الديات بـ ” الابتزاز ” ، مؤكدًا أن مسألة المبالغة في الديات ظاهرة دخيلة على المجتمع، ولا علاقة لها بالدين الإسلامي، لأن الشرع حدد سقفًا للديات، داعيًا لوضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة.

وعلى جانب آخر، أوصى مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة جدوى خصخصة بعض أعمال قطاعي الدفاع المدني والمرور، ودراسة تخصيص ما لا يقل عن 5% من مبالغ المخالفات المرورية لصرفها على برامج السلامة والتوعية المرورية، وإعادة تأهيل المصابين.