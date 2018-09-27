بالفيديو.. ممرضة تعذب مريض والصحة تكشف الحقيقة

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالكويت فيديو مسرب من أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية، يُظهر ” ممرضة ” تعامل مريض على سرير العلاج بقسوة.

ورصد الفيديو قيام ” الممرضة ” برمي الأغراض على المريض وجرّه بطريقة همجية من ذراعه على الرغم من كونه يظهر متصلًا بالأجهزة الطبية.

وانتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي سلوك الممرضة ووصفوه بـ ” المهين واللانساني ” .

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة الكويتية أن الحادثة لم تكن في الكويت، وأن المقطع المصوّر ليس في أحد المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحّة.

وعلقت الوزارة على ذلك قائلة: ” قمنا بالبحث والتحرّي عن مدى صحة الفيديو المنتشر، وتبين في البحث المبدئي أن محتوى الفيديو لم يحدث في أي مركز أو مستشفى تابع لوزارة الصحة ” .